Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Yaşar Aktürk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında çıkan tartışmada M.Y. tarafından tabancayla vurulan H.Ö. ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y. ise gözaltına alındı.