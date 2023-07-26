Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
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Yaşar Aktürk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında çıkan tartışmada M.Y. tarafından tabancayla vurulan H.Ö. ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y. ise gözaltına alındı.
Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı.
M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı H.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. gözaltına alındı.