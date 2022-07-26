Kilis'te Tarım Arazisine Kaçak Villa Yapan AKP'li Eski Meclis Üyesi Şekeroğlu: "İnşallah İmar Barışı Çıkar, Çıkmazsa Şeriatın Kestiği Parmak Acımaz"

Kilis'te eski AKP Meclis Üyesi Necmettin Şekeroğlu'nun, Kilis'te "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edilen bölgeye kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Şekeroğlu "Oralarda artık tarım yapılamıyor, İnşallah imar barışı çıkar diyoruz, çıkmazsa şeriatın kestiği parmak acımaz" dedi. CHP Kilis il yöneticisi Uğur Karabalık ise, "Bu verimli topraklara böyle bir beton yığının yapılmasına karşıyız. Devletimizin buradaki esas amacı verimli toprakları, korumak ve kollamak olmalıdır" dedi.

Araştırmalara göre Türkiye'deki tarım alanları son 19 yılda yüzde 12 gerilerken TÜİK verilerinde tarımda istihdam edilenlerin sayısı son 19 yılda yüzde 33 gerilediği görülüyor. Tarım büyük önem kazanmasına karşın tarım arazileri ise yapılaşmaya açılmaya devam ediyor. Bunun son örneği de Kilis'te yaşandı.

Bakanlar Kurulu tarafından Kilis'te 'Büyük ova tarım alanı' ilan edilen bölgede AKP'nin eski Kilis Meclis Üyesi Necmettin Şekeroğlu'nun kaçak villa yaptırdığı öğrenildi. Bölgede 6 kaçak villa yaptırıldığı bunlardan birisinin Şekeroğlu'na ait olduğu, AKP'li Kilis Belediyesi'nin villaları mühürlediği ve 544 bin lira ceza kestiği, buna rağmen Şekeroğlu'nun ve diğerlerinin mühürleri sökerek inşaata devam ettiği belirtildi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından da inşaat sahiplerine toplam 350 bin lira ceza kesildi.

ŞEKEROĞLU: "ORALARDA ARTIK TARIM YAPILMIYOR"

AKP'li Şekeroğlu ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üstüne, "Oralarda artık tarım yapılamıyor, İnşallah imar barışı çıkar diyoruz, çıkmazsa şeriatın kestiği parmak acımaz" yanıtını verdi ve inşaatla ilgili bilgileri doğruladı.

"MEŞHUR OLMAK BAŞA İŞ AÇIYOR"

Şekeroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İnşaatı durdurduk, mühürlemişlerdi. 6 tane villa var sadece 1 tanesi bana ait. Oğlumun yok. Diğer villa sahiplerinin adını söylersem ayıp olur. 500 metre arka tarafımızda 320 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Oralarda artık tarım yapılamıyor, Belediye 660 mıydı tam aklımda değil ceza kesti. Tarım İl Müdürlüğü 350 bin lira civarında bir ceza kesti. Oralar Kayalık mevki olarak geçiyordu. Bakanlar kararıyla ova kapsamına alınınca… Bu durumda yüzlerce yapılar var. Geçmişte AK Parti meclis üyeliği yaptım. Şimdi sadece AK Parti'ye oy veriyorum. Meşhur olmak başımıza bazen iş açıyor."

"DEVLETİN ESAS AMACI VERİMLİ TOPRAKLARI KORUMAK OLMALI"

CHP Kilis İl Başkan Yardımcısı Uğur Karabalık ise bölgeye giderek yapılaşmaya konu olan arazinin görüntülerini çekti. Karabalık, "Biz kimsenin villa yapmasına karşı değiliz ama bu verimli topraklara böyle bir beton yığının yapılmasına karşıyız. Devletimizin buradaki esas amacı verimli toprakları, korumak ve kollamak olmalıdır" dedi.

"BURASI ANNEMİN YERİYDİ, VERİMLİ ÜZÜM BAĞI VARDI"

Araziyi Şekeroğlu'na satan İhsan adındaki vatandaş ise, "Burası annemin yeriydi. Burası verimli bağdı. Sonra fıstık ettiler burayı. Bunlar da geldiler buraya yaptılar. Bir defasında 'yapmasınlar' diye ceza kestiler, 800 milyon mu, 800 bin mi? Durdurmadılar inşaatı. Yine de devam ediyorlar" dedi.

AYNI BÖLGEYE DEVLET HASTANESİ DE YAPILDI

Uğur Karabalık ova ve tarım alanı ilan edilen alanda bir de devlet hastanesi inşaatının yapıldığını belirterek, "Tarım arazisi katledilmiş, çukura gömülmüş bir hastane. Kaç kat çıkıldığı halde yolla aynı seviyede. Sayın yetkililerden rica ediyoruz; katletmeyin, tarım arazilerimizi öldürmeyin. Kilis halkına da sordular 'Buraya hastane yapalım mı?' diye. Kilis halkı istemedi ama yine de yaptılar. Rant uğruna bu topraklar katledildi" diye konuştu.