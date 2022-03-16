Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi - Haberler

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Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi

Kilis'te bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Resul Osman Mesire Alanı girişinde bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi, şüpheli E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Tragger, Kilis, Güncel, Haberler

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