Kilis'te tarihi binanın bir kısmı depremde yıkıldı

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi tescilli 2 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden yıkıldı. Olayın ardından çevredeki bazı binalar boşaltıldı.

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi tescilli 2 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden yıkıldı.

Olay, Yeni Mahalle Şeyh Mehmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan tescilli tarihi 2 katlı binanın bir kısmı akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. Büyük gürültünün ardından vatandaşlar olayı AFAD ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, binanın boş olduğunu tespit etti.

"Binanın duvarı çöktüğünde banyodaydım, çok korktum"

Yıkılan binanın sesinden dolayı çok korktuğunu söyleyen Hüsamettin Gül isimli vatandaş, "Aniden bir ses duydum dışarıya çıktım, duramadım dama çıktım. Sokak toz duman içindeydi. Kendime gelene kadar 112'yi aradım ve hemen ekipler geldi. Depremden önce evde kimse yoktu, ev sahibi vefat etmişti" dedi.

Olayın ardından yıkılan binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı. - KİLİS