Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu - Haberler

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Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ELBEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kalbursait köyü yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.

Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğulduğu tespit edildi.

Boğulması tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Tragger, Boğulma, Elbeyli, Kilis, Güncel, Haberler

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