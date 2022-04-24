Sulama kanalına düşen araçta boğulan 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Tuncay (51) eşi Hedik (43) ile kızları Dilan (20) ve Suna Nur Güngör'ün cenazeleri Asri Mezarlık içerisinde bulunan Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

Cami imamının kıldırdığı namazın ardından cenazeler Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan'ın hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Elbeyli ilçesinde dün, Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kalbursait köyü yakınlarından geçen sulama kanalına düşmüştü. Kanaldan çıkarılan araçtaki sürücü, eşi Hedik (43) ile kızları Dilan (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğulduğu tespit edilmişti. Boğulma tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.