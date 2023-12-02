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Kilis'te su kuyusuna düşen kişi AFAD ekiplerince çıkarıldı

2 Aralık 2023 21:18 Son Güncelleme: 21:20 Abone Ol

Kilis'in Paşa Mahallesi'nde bir kişi su kuyusuna düştü. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.