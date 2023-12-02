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Kilis'te su kuyusuna düşen kişi AFAD ekiplerince çıkarıldı

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Kilis'in Paşa Mahallesi'nde bir kişi su kuyusuna düştü. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te su kuyusuna düşen kişi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Doğan Güreş Paşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı depo yakınında yürüyen E.B, su kuyusuna düştü.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla kurtarılan E.B, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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