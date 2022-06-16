Kilis'te su borusuna sıkışan 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te bir evin su gideri borusuna sıkışan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kilis'te bir evin su gideri borusuna sıkışan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde evinin banyosundaki su giderinden kedi sesi geldiğini duyan Musa Yılmaz, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Kedileri bulunduğu yerden çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, giderin olduğu bölgedeki betonu kırarak kedi yavrularını çıkardı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel