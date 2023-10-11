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Kilis'te Şok Uygulamada Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Kilis'te yapılan şok uygulama sırasında durdurulan motosiklette yapılan aramada, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Yapılan aramada farklı markalara ait 25 adet kaçak akıllı cep telefonu bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.