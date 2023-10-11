Kilis'te Şok Uygulamada Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi
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Kilis'te yapılan şok uygulama sırasında durdurulan motosiklette yapılan aramada, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Yapılan aramada farklı markalara ait 25 adet kaçak akıllı cep telefonu bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kilis'te şok uygulama sırasında durdurulan motosiklette yapılan aramada, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Kilis- Gaziantep karayolu Elbeyli yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyetinde şok denetimlerde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Durdurulan motosiklette yapılan aramada farklı markalara ait 25 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli A.Ş. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KİLİS