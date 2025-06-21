Kilis'te Sınava Geç Kalan Aday Sessizce Okuldan Ayrıldı

Kilis'te sınava geç kalan aday sessizce geri döndü

KİLİS - Kilis'te Temel Yeterlilik Testi'ne geç gelen ve kapıların kapanmasının ardından içeri alınmayan aday, hiçbir tepki vermeyerek sessizce okuldan ayrıldı.

Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi oturumuyla başladı. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Polis ekipleri okul önlerinde güvenlik tedbirleri alırken, öğrenciler kadar heyecanlı olan aileler ise okul bahçesi dışında bekleyerek çocuklarına destek oldu.

Sınavın başlamasına saniyeler kala sınav merkezine gelen bir aday, kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı. Hiçbir tepki vermeyen öğrenci, sessizce okuldan ayrıldı.