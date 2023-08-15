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Kilis'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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Kilis'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kilis'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında H.K. ile B.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli B.M, yanındaki tabancayla H.K'ye ateş açtı.

Yaralı H.K. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kilis Güncel Haberler

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