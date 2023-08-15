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Kilis'te silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Kilis'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışma sonucunda K.Ç., silahını çekerek M.P.'ye ateş etti. Yaralanan M.P. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te silahlı kavga anı kamerada

Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KİLİS - Kilis'te yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken o anlar ise güvenlik kamerasını yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Tabakhane Mahallesi Necip Asım sokaktaki kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanına gelen K. Ç. İş yerinde çalışan M. P. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.Ç., silahını çekerek M.P.'ye ateş etti. Vucüduna isabet eden kurşunlarla yaralan M. P. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Güncel

Kilis kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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