Kilis'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.