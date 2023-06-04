Kilis'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.