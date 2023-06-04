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Kilis'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kilis'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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