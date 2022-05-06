KİLİS'TE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler

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KİLİS'TE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Halil Tilki öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre H.E. yanındaki av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Halil Tilki, Mehmet Tilki ve Ercan Tilki yaralandı. Akraba olan 3 yaralı ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halil Tilki, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Silahlı kavgada tüfeği ateşlediği öne sürülen H.E., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri köyle iki tarafın yakınları arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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