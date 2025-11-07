Kilis'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kilis'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

M.N'nin kullandığı tırda ve K.N, M.N, S.T. ve B.T'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 17 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ?1 av tüfeği, 317 fişek ile 200 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. tutuklandı, B.T. ve M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.T. ve K.N. hakkında adli işlem yapıldı.