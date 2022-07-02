Kilis'te 'Sıfır Atık' projesiyle ekonomiye 15 milyon lira katkı

Kilis Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında toplanan yaklaşık 4 bin 500 ton karton, kağıt, metal, plastik ve cam malzemeyle ekonomiye 15 milyon lira kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında 18 ay önce Kilis'te 1100 metrekare alana atık getirme merkezi yapılarak geri dönüştürülebilir atıkların tek noktada toplanması sağlandı.

Proje kapsamında, 3'lü ve 2'li setler, pota ve şişe görünümlü kafesler okullara, kurumlara ve marketlere dağıtıldı, ana arterlere 2'li set ve evsel atık konteynırlarının yanına 800 geri dönüşüm kafesi konuldu, 8 mobil atık getirme merkezi de halkın yoğun olduğu yerlere yerleştirildi.

Kurumlarda faaliyete geçirilen "5 adet atığını getir kalemini al" teşvik sistemi ile 4 atık toplama aracı sisteme eklenerek atık toplama işlemleri hızlandırıldı.

Geri dönüşüm kapsamında il genelinde toplanan atık malzemeler, belediyenin atık merkezine getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'nin en büyük çevreci politikası uygulanmaya başlandığını söyledi.

"Sıfır Atık" projesinin çevreye ve ekonomiye katkıları dolayısıyla önemli bir proje olduğunu anlatan Tohumcu, 2019'da bu projenin altyapı çalışmalarına başladıklarını ve çeşitli kurumlarda eğitim verdiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) ve belediyenin destekleriyle araçlar satın aldıklarını aktaran Tohumcu, "2021 yılının Ocak ayından itibaren Sıfır Atık Projesini uygulamaya başladık. Bu çerçevede evsel atıklar içerisindeki karton, kağıt, metal, plastik ve cam gibi ekonomiye kazandırılacak malzemeler 'çekçekçi' diye tabir ettiğimiz toplayıcılar tarafından toplanıp daha sonra ilimizde çevreyle ilgili lisanslı bir firmaya teslim ediliyor ve satın alınıyor. Satın alınan bu malzemeler de fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor." diye konuştu.

Tohumcu, amaçlarının evsel atıklar içerisindeki malzemeleri ekonomiye kazandırmak olduğunu dile getirerek, "18 aylık süre içerisinde toplanan atık miktarına baktığımızda 4 bin 500 ton civarında bir atık toplandığını görüyoruz. Bu atıklar ekonomiye kazandırıldı. Maliyetini hesapladığımızda yaklaşık 15 milyon lira civarında ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin çevresel kirliliğin önlenmesi açısından da çok önemli olduğuna dikkati çeken Tohumcu, şunları kaydetti:

"Katı atık depolama tesisimize giden çöplerin azalması, çevreye atılan karton, kağıt, pet şişe, cam ve metallerin çevreye olan kirliliği önlemek açısından bizim için de çok önemli. Burada bir istihdam kaynağı da oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bir genelge yayınladı. Sıfır atık uygulaması kapsamındaki atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve bunların belli bir disiplin içerisinde çalışmasını içeren bir genelge yayınlandı. Kilis Valiliğimiz de bu genelge çerçevesinde usul ve esaslarını içeren bir karar aldı. Bu karara göre, ilimizde atık toplayan 'çekçekçiler' kayıt altına alınacak. Bunlar 18 yaşından büyük ve kullandıkları araçlar plakalı, standartlara uygun olacak. Yelek giyilecek. Sırtlarında birer plakası ve göğüs kartları olacak. Ayrıca çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 olarak sınırlandırıldı. Topladıkları malzemeleri lisanslı çevre firmaları dışında başka kimseye satmamaları konusunda da gerekli takip hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de zabıtamız tarafından yapılacak."

İl bazında "Sıfır Atık" projesinin uygulandığı tek ilin Kilis olduğunu vurgulayan Tohumcu, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.