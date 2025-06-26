Kilis'te Sıcak Hava Etkili, Vatandaşlar Gölgelik Alanlara Sığınıyor
Kilis'te sıcaklık 38 dereceye ulaşırken, vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerde gölgeli alanlarda vakit geçiriyor. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava, kentte sakin bir atmosfer oluşturdu.
Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.
Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel