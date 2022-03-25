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Seyir halindeki tır yandı

AA - Güncel
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Kilis'te seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Kilis'te seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Halil Tekiner idaresindeki 63 TH 340 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun 17'nci kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracını terk etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki tır yandı

Seyir halindeki tır yandı

Seyir halindeki tır yandı

AA / Güncel

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