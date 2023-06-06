Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Safter Necipoğlu Bulvarında R.S. yönetimindeki 27 HZ 999 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman yükseldi.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel