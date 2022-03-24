KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI - Haberler

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KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

KİLİS'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil alev aldı. Motor bölümünde çıkan yangında otomobili saran alevler, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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