Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa (50) idaresindeki otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş (37) ve Abdulkerim Akraa (20) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Gaziantep, Otomobil, Suriye, Kilis, Güncel, Haberler

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