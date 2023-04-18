Kilis'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Kilis'te ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kilis'te ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kentteki Ulu Cami'de Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyarete açıldı.
Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar uzun süre sıra bekledi.
Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, dua etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel