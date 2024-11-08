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Kilis'te Sahte Zeytinyağı Uyarısı

Kilis'te Sahte Zeytinyağı Uyarısı
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KİZADER Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, sahte zeytinyağlarına karşı tüketicileri uyararak, Kilis'te erken hasat soğuk zeytinyağının yüksek kalitede olduğunu belirtti. Tağşiş yağlarının ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğine dikkat çekti.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, piyasada çeşitli yağlarla karıştırılarak renklendirici ve aromalarla üretilen sahte zeytinyağlarının bulunduğunu belirterek tüketicileri uyardı.

Şekeroğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Kilis'te soğuk sıkım erken hasadının 15 Ekim'de başladığını hatırlatarak bu sıralar son günlerin yaşandığını aktardı.

Erken hasat soğuk zeytinyağında verimin düşük, kalitenin ise yüksek olduğunu anlatan Şekeroğlu, "Özellikle Kilis yağlık zeytinlerinde yaptığımız bilimsel çalışmaların sonucunda Omega-7 ve Omega-9 yağ asitlerinin, beyin hücrelerinin yapı taşı olan nevronik asitlerin erken hasat zeytinyağında daha yoğun olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Şekeroğlu, ileriki günlerde de normal yağlık hasada başlanacağını belirterek sahte yağ konusunda tüketicileri uyardı.

Son dönemde tağşiş zeytinyağının gündeme gelmesiyle ilgili Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Tağşiş olayları, çok ciddi sorunlara yol açıyor. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere farklı birimlerce denetimler de yapılıyor. Yapılan araştırmalarda sahte yağların içerisinde çeşitli tohum yağlarının bulunduğu görüldü. Bu da tüketici açısından ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Zeytinyağına bu yağların katılışı aslında analizlerle belirlenmekle birlikte tüketici sahte zeytinyağını pek ayırt edemiyor. Uzun yıllardır zeytinyağıyla uğraşan birçok üreticimiz bile bu tağşiş yağları maalesef ayırt etmekte zorlanıyor."

Gerçek zeytinyağının rengi, kokusu ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını ifade eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Gerçek bir zeytinyağı yeni biçilmiş çim kokusunu veya bir elma kokusunu ya da bir çilek kokusunu andırır. Zeytinyağını yudumladığınızda boğazınızda hafif bir acılık bırakıyor ve o acılık belli bir süre sonra geçiyor. Eğer bu acılık boğazınızda sürekli olarak kalıyorsa o acımış ve bozulmuş zeytinyağı demek. Yani yeni hasat soğuk sıkım zeytinyağı yeşil renkte, meyvemsi aromada ve içtiğinizde boğazda bir yakıcılık bırakır. Bu tatlı bir yakıcılık ve boğazımızda kısa bir süre sonra geçer ve boğazınızın rahatladığını hissediyorsunuz."

Şekeroğlu, coğrafi işaretli Kilis zeytinyağına AB tescili almak istediklerini, bu konuda Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği tarafından çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Zeytinyağı fabrikası işletmecisi Süleyman Mercimek de yaklaşık 4 kuşaktan bu yana zeytinyağı üretimi yaptıklarını anlattı.

Mercimek, çiftçilerin hasat ettiği zeytini bekletmeden fabrikaya getirdiğini ve modern makinalarla sıkımı yapılarak sofralara ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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