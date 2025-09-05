Haberler

Kilis'te Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kilis'te Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa' sloganıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte halk sağlığına dikkat çekildi ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı.

Kilis'te sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" sloganıyla Kilis Adliyesi önünden başlayan yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sona erdi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Halk Sağlığı Haftası'nın ülkenin her yerinde farklı etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Kilis'te çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Söylemez "Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.