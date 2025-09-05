Kilis'te Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kilis'te sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" sloganıyla Kilis Adliyesi önünden başlayan yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sona erdi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Halk Sağlığı Haftası'nın ülkenin her yerinde farklı etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Kilis'te çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Söylemez "Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.