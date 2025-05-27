Kilis'te 'Sağlıklı Genç Haftası' Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Kilis'te 'Sağlıklı Genç Haftası' Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi
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Kilis'te gerçekleştirilen 'Sağlıklı Genç Haftası' etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik eden bir yürüyüş düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.

Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için her gün yarım saat yürüyüş yapılması gerek. Gençlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantlarda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Yürüyüşe Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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