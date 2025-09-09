Kilis'te Sağlıklı Çocuk Programı Düzenlendi

Kilis'te Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" düzenlendi.

Selahattin İyigün İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Etkinliğe katılan Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan önemli bir projenin uygulanmasına tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukların küçük yaşlarda sağlıkla ilgili konularda bilinçlenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Söylemez, şunları kaydetti:

"Kurulan stantlarda öğrencilerimize ilk yardım ve çeşitli eğitimler vereceğiz. Öğrencilerimize hijyen, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, acil sağlık hizmetleri gibi birçok alanda öğrencilere eğitici bilgiler sunacağız." dedi.

Bazı öğrencilerin sağlık görevlilerinin üniformalarını giydiği etkinlikte, sağlık çalışanlarının kullandığı malzemelerin yer aldığı stantlar gezildi.