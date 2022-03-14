Sağlık çalışanlarına moral gecesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kilis'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Devlet Hastanesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında tıp fakültesi okuyan bir arkadaşıyla aynı evi paylaştığını ve tıp okuyanların ne kadar çok ders çalıştığını en iyi bilenlerden olduğunu belirtti.

Bir süre önce Kovid-19 tedavisini gördüğünü hatırlatan Soytürk, "Bu süre içerisinde hem Ankara Şehir Hastanesi'nde hem buradaki sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Şiddetsiz, yeteri kadar sosyal, çok daha güzel haklarınızın olduğu günler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sevindirici açıklamalar yaptı. Şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Vekili Murat Şekeroğlu da pandemi sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde duruma göre bazen sağlık sisteminde sorunların tek sorumlusu, bazen de tek çaresi doktorlar olarak gösterilmektedir. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık sisteminde çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Hep birlikte daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy da geçmişten günümüze kadar zorlu şartlarda fedakarca çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının son 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiklerini anımsattı.

Pandemi sürecinde birçok acı kayıplarının olduğunu dile getiren Arısoy, aşının bulunmasıyla kayıpların en az seviyeye indiğini ifade etti.

Birçok ülkenin henüz aşıya ulaşamadığını aktaran Arısoy, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın verdiği güvenle artık salgına karşı çok daha güçlü olduklarını sözlerine ekledi.

Günün anısına kesilen pastanın ardından sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.