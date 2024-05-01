Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Kilis'te yaşanan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri ve yayalar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.