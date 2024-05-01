Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.