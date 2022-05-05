Batman'da sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:

Batman'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollar beyaza büründü.

Bazı iş yerlerini su basarken, kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title