Kilis'te Rüşvet Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te rüşvet vererek sınırdan ürün geçirilmesi iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan rüşvet vererek Suriye'ye yasa dışı yollarla ürün geçişi yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4'ü kamu görevlisi 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüpheli ise aranıyor.