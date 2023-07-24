Kilis'te Rezidansın Teras Katında Yangın Çıktı

KİLİS'te, 13 katlı bir rezidansın teras katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 13 katlı rezidansın en üst katındaki terasta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirirken, binadakiler ise dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. İhbarla gelen itfayie ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.