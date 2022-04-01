Kilis'te resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Kazım Karabekir Mahallesi'nde sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adrese 4 gün önce düzenlenen operasyonda şüpheli İ.M. gözaltına alınmış, bir renkli yazıcı, bir mor ışık cihazı, 3 estampa, bir dizüstü bilgisayar, bir kağıt ebatlama ve kesim makinesi, bir kimlik kaplama makinesi, 5 rulo filigran etiketi, rulodan kesilmiş 68 filigran etiketi, 248 Arapça ibareli mühür, 3 Arapça tarih numaratörü, sahte oldukları değerlendirilen 2 Suriye kimliği, bir Suriye sürücü belgesi, 6 Arapça ibareli mühürlü evrak ile Suriye'ye ait 203 pul, 5'i boş 18 Suriye pasaportu ve 105 boş aile cüzdanı ele geçirilmişti.