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Kilis'te Refüje Çarpan Araç Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Kilis'te Refüje Çarpan Araç Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
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Kilis'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kilis'te refüje çarpan araçtaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ö.F.Ş. (17) idaresindeki 35 ASF 908 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde refüje çarpıp yolun karşısındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ehliyetsiz sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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