Kilis'te Pompalı Tüfekle Ateş Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Kilis'te Pompalı Tüfekle Ateş Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te iki eve ve bir otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kilis'te eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Haziran'da meydana gelen iki ayrı ikamete ve bir otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Plakaları tespit edilen iki motosiklet ile olay yerine geldiği belirlenen M.S, Y.Ö, R.A. ve Y.E.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, R.A. ve Y.E.M. tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.