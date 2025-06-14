Kilis'te Pompalı Tüfekle Ateş Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Kilis'te eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Haziran'da meydana gelen iki ayrı ikamete ve bir otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Plakaları tespit edilen iki motosiklet ile olay yerine geldiği belirlenen M.S, Y.Ö, R.A. ve Y.E.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, R.A. ve Y.E.M. tutuklandı, Y.Ö. serbest bırakıldı.