Kilis'te Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Kilis'te, husumetlisinin pompalı tüfekle ateş açtığı Ömer G. yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KİLİS'te, husumetlisinin pompalı tüfekle ateş açtığı Ömer G., yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun bulunduğu alana otomobille gelen Işık B., aralarında husumet bulunan Ömer G.'ye ateş pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaralanan Ömer G., çağırılan ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.