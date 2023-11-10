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Kilis'te polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Kilis'te meydana gelen trafik kazasında polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan polis memurunun kullandığı 79 A 6932 plakalı araç ile Mehmet ihsan C 'nin kullandığı 79 ABG 531 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada; motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Yunus Emre D. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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