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Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB için Doğalgaz Hatları Sözleşmesi İmzalandı

Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB için Doğalgaz Hatları Sözleşmesi İmzalandı
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Kilis Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz hatları yapım sözleşmesi imzalanarak altyapı çalışmaları hız kazanıyor. OSB'nin 2025 yılında tamamlanması planlanan elektrik, su ve doğalgaz altyapıları ile bölgede yatırım cazibesi artacak.

Kilis'te Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlantı Protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, protokolün, Vali Tahir Şahin, Palmet Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray ve Palmet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Grup Başkanı Muzaffer Yücel tarafından imzalandığı bildirildi.

Kilis Polateli- Şahinbey OSB'nin 650 hektar sanayi parsel alanına, 653 hektar sosyal donatı alanı olmak üzere toplam 1303 hektar alana sahip olduğu ayrıca Polateli- Şahinbey OSB'de 110 sanayi parselinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polateli-Şahinbey OSB'de ilk etapta yol çalışmalarına başlanılmıştır. OSB'mizin elektrik dağıtım şebekesi yer altı galeri sistemine göre planlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak 16 bin 520 metrelik betonarme galerilerin 15 bin metresi tamamlanmıştır. Atık su, yağmur suyu, içme suyu şebeke yapım işlerine ait 10 bin metreküp ve 6 bin metreküplük 2 adet su deposu tamamlanma aşamasındadır."

OSB'nin elektrik dağıtım lisansı sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, yol, su, atık su, yağmur suyu, elektrik galerisi, geçici elektrik dağıtım şebekesi ve doğalgaz şebekelerinin 2025 yılında tamamlanacağı belirtildi.

OSB'nin, İskenderun Limanı'na bağlantısını sağlayacak Amanos tünelleri-Hassa yolunun yapımına başlanılmasıyla 151 kilometre olan ulaşım mesafesinin 87 kilometreye düşeceği, böylece Kilis ve bölge yatırımcıları açısından bir cazibe merkezi haline geleceği belirtilen açıklamada, "Polateli- Şahinbey OSB'de arsa tahsisleri yüzde 68 seviyelerine ulaşmıştır. 6. Bölge teşvikleri, Cazibe Merkezi ve Kırsal Kalkınma Ajansı hibe destekleri bölgemizde yapılacak yatırımları daha da cazip kılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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