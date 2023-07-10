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Kilis'te PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Kilis'te PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde Suriye'de faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan şüpheli PKK/YPG üyesi tutuklandı.

Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, şüpheli F.H'nin geçmiş dönemde Suriye'de silahlı terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve faaliyetlerine devam etme arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan F.H. Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Suriye Kilis YPG PKK Güncel Haberler

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