Kilis'te PKK/YPG Üyesi İki Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Jandarma, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kilis'te, terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Suriye uyruklu H.İ. ile H.B'nin 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıları Kilis'te yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.