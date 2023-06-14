Kilis'te PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheli C.M.J'nin geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel