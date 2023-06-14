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Kilis'te PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis'te PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheli C.M.J'nin geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis YPG PKK Güncel Haberler

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