Kilis'te PKK/YPG operasyonunda tutuklama

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerine devam etmeye çalışan bir şüpheli tutuklandı.