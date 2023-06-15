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Kilis'te PKK/YPG operasyonunda tutuklama

Kilis'te PKK/YPG operasyonunda tutuklama

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerine devam etmeye çalışan bir şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye'de PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan C.M.J. isimli şüpheli şahıs Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.J. şüpheli şahıs, tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kilis YPG PKK Güncel Haberler

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