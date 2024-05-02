Üye Girişi
Haberler

Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M, Elbeyli ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M, Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Elbeyli Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title