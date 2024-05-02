Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M, Elbeyli ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M, Elbeyli ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.