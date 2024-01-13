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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı. Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis YPG PKK Suriye Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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