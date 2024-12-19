Kilis'te PKK/PYD/YPG Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Kilis merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Zanlıların silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik çalışma başlattı.
Kilis ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. gözaltına alındı.
Zanlıların terör örgütü PKK/PYD/ Ypg içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.