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Kilis'te PKK/PYD/YPG Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te PKK/PYD/YPG Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Kilis merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Zanlıların silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik çalışma başlattı.

Kilis ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütü PKK/PYD/ Ypg içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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