Kilis'te PKK/PYD Operasyonunda Suriye Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu S.E.A. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Kilis'e getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.