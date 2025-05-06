Kilis'te PKK/PYD Operasyonunda Suriye Uyruklu Zanlı Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu S.E.A., yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı ve tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu S.E.A. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
Kilis'e getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel