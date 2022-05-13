Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 3 kişinin kentte olduğunu belirledi. Yapılan araştırmayla adresleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Jandarma, Terör, Kilis, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title