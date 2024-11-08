Kilis'te PKK Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
KİLİS'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü Pkk'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.