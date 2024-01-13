Kilis'te PKK operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya irtibatlı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.E. ve C.H.H.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Elbeyli ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.