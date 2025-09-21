Haberler

Kilis'te Pikap ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Pikap ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Kilis-Gaziantep karayolunda meydana gelen kazada, pikap ile motosiklet çarpıştı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kilis- Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde, O.K. idaresindeki 38 ADR 646 plakalı pikap ile aynı istikamette giden M.Z.Y kontrolündeki 27 APS 546 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan H.B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
