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Kilis'te petrol istasyonundaki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kilis'te petrol istasyonundaki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kilis'te bir petrol istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te bir petrol istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonuna otomobille gelen şüpheli I.B, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Saldırıda yaralanan Ö.G, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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